دجاج مشوي على الطريقة الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 04:20 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير دجاج مشوي بالخلطة الفرنسية قليلة السعرات لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي مع الحفاظ على حميتك الغذائية.

المكونات
كيلوغرام من شرائح صدور الدجاج المخلية والمنزوعة الجلد
50 غرام كوسا
50 غرام الفلفل الملوّن
مكونات التتبيلة
كيلو طماطم طازجة
200 غرام بصل
20 غرام ملح
فلفل، ملح، خردل، بهارات
100 غرام من صلصة البندورة
100 غرام من عصير الليمون الحامض
400 غرام من زيت الذرة

طريقة التحضير
- تخلط مقادير التتبيلة معًا في وعاء، ثم تضاف إليها قطع صدور الدجاج وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين.
- يضاف الملح والفلفل والزيت إلى الخضراوات المقطّعة.
- ترصّ صدور الدجاج وقطع الخضر على الشواية، مع الاستمرار في التقليب حتى تنضج.
- توضع صدور الدجاج المشوية في طبق التقديم ويمكن تقطيعها إلى شرائح، ويزيّن بقطع الخضراوات المشوية ويقدم مع الأرز الأبيض.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غامبيا تقاضي بورما أمام «العدل الدولية» بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
دولى
العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
بوتين وميركل يؤيدان «وقف فوري وغير مشروط» للأعمال القتالية في ليبيا
ليبيا
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر
ليبيا
مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف أثري تحت الماء في سوسة