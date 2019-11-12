دجاج مشوي على الطريقة الفرنسية

نقدم إليكِ طريقة تحضير دجاج مشوي بالخلطة الفرنسية قليلة السعرات لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي مع الحفاظ على حميتك الغذائية.

المكونات

كيلوغرام من شرائح صدور الدجاج المخلية والمنزوعة الجلد

50 غرام كوسا

50 غرام الفلفل الملوّن

مكونات التتبيلة

كيلو طماطم طازجة

200 غرام بصل

20 غرام ملح

فلفل، ملح، خردل، بهارات

100 غرام من صلصة البندورة

100 غرام من عصير الليمون الحامض

400 غرام من زيت الذرة

طريقة التحضير

- تخلط مقادير التتبيلة معًا في وعاء، ثم تضاف إليها قطع صدور الدجاج وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين.

- يضاف الملح والفلفل والزيت إلى الخضراوات المقطّعة.

- ترصّ صدور الدجاج وقطع الخضر على الشواية، مع الاستمرار في التقليب حتى تنضج.

- توضع صدور الدجاج المشوية في طبق التقديم ويمكن تقطيعها إلى شرائح، ويزيّن بقطع الخضراوات المشوية ويقدم مع الأرز الأبيض.

