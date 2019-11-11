كب كيك شوكولاتة دايت

اذا كنتي من محبي الشوكولاتة وتتبعين حمية غذائية نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على حميتكِ الغذائية، تعرَّفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسكِ وفقًا لصفحة الطاهية «سالي فؤاد».
المكونات
نصف كوب سكر بني.
كوب ونصف دقيق.
ملعقة باكينغ باودر.
ملعقة باكينغ صودا.
ربع كوب كاكاو.
ربع كوب ماء دافئ
ملح.
بيضة.
فانيلا.
زيت للدهان.
ربع كوب زيت ذرة.
نصف كوب من حبيبات ومبشور الشوكولاته لايت.
طريقة التحضير
- احضري وعاء وانخلي الدقيق والكاكاو والباكينغ صودا والباكينغ باودر والملح ثم اضيفي السكر واخلطيها جيداً.
- احضري وعاء آخر، وضعي الماء، زيت الذرة والفانيلا والبيضة ونصف كمية حبيبات الشوكولاتة واخلطيها جيداً.
- اضيفي خليط الدقيق واخلطيها جيدًا حتى تتكون عجينة لينة.
- احضري صينية الكب كيك وضعي الورق الخاص بالكب كيك في كل فجوة من الصينية، ثم ضعي الخليط في كل واحدة بالتساوي.
- ضعي مبشور الشوكولاتة وحبيبات الشوكولاتة على الوجه.
-ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.