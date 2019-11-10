بلطي مقلي بالهريسة الحارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 11:04 صباحا

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل سمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة الحارة، حسب «شملولة»

المقادير
كيلوغرام سمك بلطي
معلقة صغيرة بشر ليمون
100 غرام هريسة
معلقة كبيرة ثوم مفروم
كوب عصير ليمون
نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة
دقيق
زيت
معلقة ملح
نصف معلقة فلفل أسود
معلقة كمون

طريقة التحضير
ينظف السمك ويصفى من الماء تماما، ثم نضع اليمون المبشور في إناء.
نضيف خليط الكزبرة الخضراء والثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت.
يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون.
يترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة.
يغطى السمك بالدقيق من الجانبين.
يقلى السمك في الزيت الساخن، حتى يصبح ذهبي اللون.
ثم يرفع عن النار ويصفى ويقدم.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجدل يشتعل حول أفلام الأبطال الخارقين