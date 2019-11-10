بلطي مقلي بالهريسة الحارة

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل سمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة الحارة، حسب «شملولة»
المقادير
كيلوغرام سمك بلطي
معلقة صغيرة بشر ليمون
100 غرام هريسة
معلقة كبيرة ثوم مفروم
كوب عصير ليمون
نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة
دقيق
زيت
معلقة ملح
نصف معلقة فلفل أسود
معلقة كمون
طريقة التحضير
ينظف السمك ويصفى من الماء تماما، ثم نضع اليمون المبشور في إناء.
نضيف خليط الكزبرة الخضراء والثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت.
يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون.
يترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة.
يغطى السمك بالدقيق من الجانبين.
يقلى السمك في الزيت الساخن، حتى يصبح ذهبي اللون.
ثم يرفع عن النار ويصفى ويقدم.. وصحتين.