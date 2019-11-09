بالفيديو: حضري العصيدة احتفالا بالميلود

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 10:20 صباحا

العصيدة من الحلوى الليبية الشهيرة ويكثر تحضيرها في يوم المولد النبوي الشريف.

لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها بالفيديو لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».

المكونات
2 كوب ماء
رب
زيت زيتون
عسل
زبد
ملح
2 كوب دقيق
مغرف

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