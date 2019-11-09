بالفيديو: حضري العصيدة احتفالا بالميلود

العصيدة من الحلوى الليبية الشهيرة ويكثر تحضيرها في يوم المولد النبوي الشريف.
لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها بالفيديو لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».
المكونات 2 كوب ماء رب زيت زيتون عسل زبد ملح 2 كوب دقيق مغرف
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