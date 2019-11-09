بالفيديو: حضري العصيدة احتفالا بالميلود

العصيدة من الحلوى الليبية الشهيرة ويكثر تحضيرها في يوم المولد النبوي الشريف.

لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها بالفيديو لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».