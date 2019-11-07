دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي بالباربيكيو والبهارات، يمكن تقديمها كوجبة رئيسية.

المكونات

- الدجاج: دجاجة مفتوحة

- صلصة الباربيكيو: نصف كوب

- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة

- الصويا صوص: ملعقة كبيرة

- الثوم: فصان (مهروس)

- الزنجبيل: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

- أعشاب مجففة: نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1- اخلطي الباربيكيو صوص مع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون والزنجبيل والفلفل الأسود ومعجون الطماطم والأعشاب في طبق.

2- أضيفي الدجاج وقلبي حتى يتغطى بالتتبيلة وغطي القدر واتركيه في الثلاجة ليلة كاملة.

3- ضعي الدجاجة مع التتبيلة في طبق الفرن وغطيه بورق الألمنيوم، وأدخليه الفرن على حرارة 190 لمدة 30 دقيقة، ثم خففي حرارة الفرن لـ160 واتركيه لمدة ساعة.

حمري وجه الدجاج وقدميه ساخنا إلى جانب الأرز أو الخضار حسب الرغبة.