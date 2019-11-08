كبيبة حارة

نقدم إليك طريقة مختلفة لاعداد الكبيبة الشهية لتقدميها حارة بالنعناع.. تعرفي على الطريقة واعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

نصف كيلو لحمة مقطعة شرائح

2 ونصف كوب كبير برغل ناعم

حبة كبيرة بصل مقطعة 4 أجزاء

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوب كبير ورق نعناع طازج

مكونات الحشو

نصف كيلو لحم مفروم

2 ملعقة كبيرة سمن

2 حبة بصل كبيرة مفرومة

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات لحم

ربع كوب كبير صنوبر

طريقة التحضير

- نحضر إناء لنقع البرغل ،نضع فيه البرغل الناعم ونغطيه بالماء لمدة 30 دقيقة ، ثم نقوم بتجفيفه تمامًا بإستخدام قماشة بيضاء.

- نحضر مفرمه اللحم، ونفرم فيها اللحمة، والنعناع، والبرغل بعد نقعه، وبصلة مقطعة 4 أجزاء معًا داخل مفرمة اللحم مرتين حتى نحصل على خليط عجينة الكبيبة المتماسك واللين القوام.

- نجمع خليط عجينة الكبيبة المفروم من المفرمة ونضعه داخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى ترتاح ونذهب لتحضير الحشو.

حشو الكبيبة

- نحضر مقلاة ونضع فيها السمن ونتركها على نار متوسطة حتى تسيح ،ثم نضيف لها اللحم المفروم ونرفع النار من متوسطة لعالية ونقلب بملعقة خشبية حتى يتحمر اللحم ويجف تمامًا ويصبح لونه بني ثم نضيف البصل المفرومة ونستمر في التقليب حتى يتحمر البصل ويذبل تمامًا ثم نرفع المقلاه عن النار.

- ثم نضيف الفلفل الأسود ،و بهارات اللحم، والملح، والصنوبر، ونقلبهم معًا حتى تختلط وتتشرب اللحمة بالتتبيلة، بذلك أصبح الحشو جاهز.

- نحضر عجينة الكبيبة لنبدأ في تشكيلها ، نبل اليد بماء بارد ثم نشكل العجين إلى كرات ثم نشكل فجوة داخل كرة عجين ونضع فيها 1 ملعقة صغيرة من حشو الكبيبة ، ثم نغلق كرات العجين جيدًا ونشكلها على شكل بيضاوي.

- نحضر مقلاه بها زيت للقلي على نار متوسطة ونتركها حتى يسخن الزيت، ثم نضع كرات الكبيبة في الزيت مع التقليب على جميع الجهات لدقائق قليلة، حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات.

نخرج الكبيبة من الزيت على مناديل مطبخ لإمتصاص الزيت منها وتصبح جاهزة للتقديم.

