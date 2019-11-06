باتون ساليه شهي في خطوات بسيطة

نقدم اليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الباتون ساليه بالكمون في المنزل، لتعديها وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 كوب دقيق أبيض

كوب إلا ربع زبدة لينة

كوب إلا ربع ماء دافئ

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة ملح

مكونات وجه الباتون ساليه:

بيضة كبيرة مخفوقة

نصف كوب كمون صحيح

ملعقة صغيرة حليب سائل