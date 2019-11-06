باتون ساليه شهي في خطوات بسيطة

نقدم اليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الباتون ساليه بالكمون في المنزل، لتعديها وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3 كوب دقيق أبيض
كوب إلا ربع زبدة لينة
كوب إلا ربع ماء دافئ
ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة صغيرة ملح
مكونات وجه الباتون ساليه:
بيضة كبيرة مخفوقة
نصف كوب كمون صحيح
ملعقة صغيرة حليب سائل
خطوات التحضير
- في وعاء صغير نضع الماء والزبدة، ثم نسخنهم على نار هادئة حتى تذوب الزبدة ويصبح الماء دافئا.
- في بولة غويطة أو بولة العجان الكهربائي، نضع الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونخلطهم.
- نضيف خليط الماء مع الزبدة إلى البولة، ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
- ندهن بولة نظيفة بالزيت، ونضع فيها العجينة، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة ونضع الكمون على طبق واسع ومسطح.
- نأخذ مقدار كرة صغيرة من العجين، وعلى سطح صلب نشكله على هيئة أصابع طولية ورفيعة، ونغمس أحد جوانبه في الكمون، ثم نرصه متباعد في الصينية.
- نكرر الخطوة "7" حتى تنتهي كمية العجين.
- في بولة صغيرة، نخفق البيضة والحليب، وندهن بها الباتون ساليه، ونتركه لمدة 10 دقائق وندخل الباتون ساليه الفرن لمدة 10 دقائق وحتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.
- نخرج الباتون ساليه من الفرن، ونرفعه من الصواني، ثم نتركه حتى يبرد تماماً ويصبح جاهز للتقديم.