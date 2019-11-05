عجة شهية في خطوات بسيطة

نُقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضير عجة الدحي الشهية لتحضِّريها على سفرتكِ في الفطور أو العشاء وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 بيضات

ثلاث ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة شبت مفروم.

فصان ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

نصف ملعقة كركم.

ملعقة صغيرة بهارات البابريكا أو نصف ملعقة صلصة بابريكا.

ملح.

5 إلى 6 ملاعق كبيرة دقيق.

نصف ملعقة نعناع ناشف ناعم.

ثمرة صغيرة طماطم أخضر مفروم.

طريقة التحضير

- تخلط جميع المقاديرعدا الدقيق والنعناع. نقوم بوضعها بعد الخلط الجيد ثم نضيفها ونقوم بالخلط مرة أخرى، ثم تترك لمدة ساعة في الثلاجة، تحضر مقلاة ونسكب العجة في المقلاة بواسطة كوب على شكل دوائر ونجعلها مستديرة على نار متوسطة ثم نقلبها من الجهتين حتى تنضج تمامًا ثم توضع فوق ورق مطبخ لامتصاص الزيوت وتقدم دافئة.

