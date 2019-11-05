عجة شهية في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 12:51 مساء

نُقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضير عجة الدحي الشهية لتحضِّريها على سفرتكِ في الفطور أو العشاء وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات
6 بيضات
ثلاث ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.
ملعقة كبيرة شبت مفروم.
فصان ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة معجون طماطم.
نصف ملعقة كركم.
ملعقة صغيرة بهارات البابريكا أو نصف ملعقة صلصة بابريكا.
ملح.
5 إلى 6 ملاعق كبيرة دقيق.
نصف ملعقة نعناع ناشف ناعم.
ثمرة صغيرة طماطم أخضر مفروم.

طريقة التحضير
- تخلط جميع المقاديرعدا الدقيق والنعناع. نقوم بوضعها بعد الخلط الجيد ثم نضيفها ونقوم بالخلط مرة أخرى، ثم تترك لمدة ساعة في الثلاجة، تحضر مقلاة ونسكب العجة في المقلاة بواسطة كوب على شكل دوائر ونجعلها مستديرة على نار متوسطة ثم نقلبها من الجهتين حتى تنضج تمامًا ثم توضع فوق ورق مطبخ لامتصاص الزيوت وتقدم دافئة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف إلى أرخص سيارة «SUV» في العالم