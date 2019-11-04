طاجين سوتيه حار

تعرفي معنا على طريقة تحضير طاجين الخضار السوتيه الحار، لتحافظي على حميتكِ الغذائية وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ملعقة كبيرة زبد.
3 فصوص ثوم مهروس.
ثمرة فلفل حار مفرومة.
ثمرة باذنجان مكعبات.
ثمرة فلفل أصفر مقطعة.
ثمرة فلفل أحمر مقطعة.
ثمرة بصل أخضر مقطع.
1/4 ملعقة صغيرة ملح.
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
طريقة التحضير
- سخني زيت الزيتون والزبد في مقلاة على نار متوسطة.
- ضعي الثوم والفلفل الحار في المقلاة وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يذبل المزيج.
- أضيفي الباذنجان والفلفل الأصفر والأحمر والبصل الأخضر الى مزيج الثوم والفلفل وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج المزيج.
- تبلي الخضراوات بالملح والفلفل وقلبي برفق ثم اتركيه لثوانٍ ليصبح جاهزًا للتقديم.