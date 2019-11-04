طاجين سوتيه حار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 10:55 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير طاجين الخضار السوتيه الحار، لتحافظي على حميتكِ الغذائية وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ملعقة كبيرة زبد.
3 فصوص ثوم مهروس.
ثمرة فلفل حار مفرومة.
ثمرة باذنجان مكعبات.
ثمرة فلفل أصفر مقطعة.
ثمرة فلفل أحمر مقطعة.
ثمرة بصل أخضر مقطع.
1/4 ملعقة صغيرة ملح.
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير
- سخني زيت الزيتون والزبد في مقلاة على نار متوسطة.
- ضعي الثوم والفلفل الحار في المقلاة وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يذبل المزيج.
- أضيفي الباذنجان والفلفل الأصفر والأحمر والبصل الأخضر الى مزيج الثوم والفلفل وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج المزيج.
- تبلي الخضراوات بالملح والفلفل وقلبي برفق ثم اتركيه لثوانٍ ليصبح جاهزًا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روث الخيول يضيء منازل هلسنكي