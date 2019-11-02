طاجن سمك بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 03:30 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير صينية السمك مع الصلصة والبطاطا لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
2 كيلو سمك كبير
10 حبات متوسطة بطاطا
حبة فلفل أحمر حلو شرائح
حبة كبيرة بصل شرائح
الصلصة
1/2 كوب زيت زيتون
فصان ثوم مهروس
حبة كبيرة بصل مفروم
2 قرن فلفل أخضر مفروم
كوب كزبرة أو معدنوس مفروم
ملعقتان كبيرتان معجون الطماطم
ملعقتان كبيرتان خل
ملعقتان صغيرتان ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة بزار
ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة
ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
2 حبة ليمون شرائح

طريقة التحضير
- سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠، احضري طبق فرن مناسبا.
- في طبق ضعي كل البهارات وقلبيها لتختلط في كسرولة، سخني زيت الزيتون وأضيفي البصل، والثوم، والفلفل الأخضر، والمعجون، والخل، والبهارات، والمعدنوس، قلبي المكونات مع بعضها ثم أضيفي قليلا من الماء واتركيها لتتسبك قليلا.
- في طبق الفرن ضعي شرائح البصل، والفلفل الأحمر، وباستعمال السكين قطعي ظهر السمك عدة مرات. ضعي السمك في طبق الفرن.
- ضعي البطاطا في طبق ثم وزعي عليها ثلثي كمية الصلصة، قلبي ليختلط ثم ضعيها على السمك مع وضع بعض البطاطا في باطن السمك.
- وزعي بقية الصلصة على السمك، ثم شرائح الليمون غطي طبق الفرن، ثم ضعيه في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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