معكرونة ماك تشيز في خطوات سهلة

الماك تشيز باستا من أشهر أطباق المعكرونة الإيطالية، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة لتعديها مثل المطاعم، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

400 غرام معكرونة

2 كوب جبنة شيدر مبروشة

2 كوب حليب

5 غرامات زبد

2 ملعقة كبيرة دقيق