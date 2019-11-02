معكرونة ماك تشيز في خطوات سهلة

الماك تشيز باستا من أشهر أطباق المعكرونة الإيطالية، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة لتعديها مثل المطاعم، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
400 غرام معكرونة
2 كوب جبنة شيدر مبروشة
2 كوب حليب
5 غرامات زبد
2 ملعقة كبيرة دقيق
طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة في ماء مغلي مضاف له القليل من الملح والزيت.
- صفي المعكرونة بعد أن تنضج وضعيها جانبا وضعي الزبد على النار حتى يذوب، ثم أضيفي الدقيق وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيا، ثم اسكبي الحليب فوقه بالتدريج مع استمرار التقليب حتى تحصلي على صوص خال من الكتل.
- ارفعي الصوص عن النار، ثم أضيفي الجبنة وقلبي حتى تذوب تماما، أضيفي المعكرونة إلى الصوص وقلبي واسكبي معكرونة ماك تشيز وقدميها مباشرة.