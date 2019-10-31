مكرونة بالصويا صوص والخضار

مكرونة بالصويا صوص والخضار (أرشيفية:انترنت)

قدم إليك اليوم طريقة تحضير مكرونة بالصويا صوص والخضار، قدميها كطبق رئيسي.

المكونات

- مكرونة: عبوة (500 غم / رفيعة)

- صدر الدجاج: 4 صدور (مقطع مكعبات)

- الزيت: حسب الرغبة

- البصل: 1 حبة (مقطع مكعبات)

- الصويا صوص: 150 ميلليلترا

- الجزر: 5 حبات (مقطع مكعبات)

- الفلفل: 2 حبة (مقطعة شرائح)

- الفطر: علبة (مقطع)

- الذرة: نصف علبة

طريقة التحضير

1- اسلقي المكرونة حسب التعليمات على العبوة، اقلي البصلة مع الدجاج في الزيت حتى يصبح الدجاج ذهبي اللون.

2- أضيفي الجزر والفليفلة وحركي حتى يذبلوا، ثم أضيفي الفطر والذرة.

3- أضيفي الصويا وحركي جيدا، وعندما يغلي المزيج أضيفي المكرونة.