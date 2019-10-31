قدم إليك اليوم طريقة تحضير مكرونة بالصويا صوص والخضار، قدميها كطبق رئيسي.
المكونات
- مكرونة: عبوة (500 غم / رفيعة)
- صدر الدجاج: 4 صدور (مقطع مكعبات)
- الزيت: حسب الرغبة
- البصل: 1 حبة (مقطع مكعبات)
- الصويا صوص: 150 ميلليلترا
- الجزر: 5 حبات (مقطع مكعبات)
- الفلفل: 2 حبة (مقطعة شرائح)
- الفطر: علبة (مقطع)
- الذرة: نصف علبة
طريقة التحضير
1- اسلقي المكرونة حسب التعليمات على العبوة، اقلي البصلة مع الدجاج في الزيت حتى يصبح الدجاج ذهبي اللون.
2- أضيفي الجزر والفليفلة وحركي حتى يذبلوا، ثم أضيفي الفطر والذرة.
3- أضيفي الصويا وحركي جيدا، وعندما يغلي المزيج أضيفي المكرونة.