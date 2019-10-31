مكرونة بالصويا صوص والخضار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 11:37 صباحا
مكرونة بالصويا صوص والخضار (أرشيفية:انترنت)

قدم إليك اليوم طريقة تحضير مكرونة بالصويا صوص والخضار، قدميها كطبق رئيسي. 

المكونات

- مكرونة: عبوة (500 غم / رفيعة) 
- صدر الدجاج: 4 صدور (مقطع مكعبات) 
- الزيت: حسب الرغبة 
- البصل: 1 حبة (مقطع مكعبات) 
- الصويا صوص: 150 ميلليلترا 
- الجزر: 5 حبات (مقطع مكعبات) 
- الفلفل: 2 حبة (مقطعة شرائح) 
- الفطر: علبة (مقطع) 
- الذرة: نصف علبة 

طريقة التحضير 

1- اسلقي المكرونة حسب التعليمات على العبوة، اقلي البصلة مع الدجاج في الزيت حتى يصبح الدجاج ذهبي اللون.

2- أضيفي الجزر والفليفلة وحركي حتى يذبلوا، ثم أضيفي الفطر والذرة.

3- أضيفي الصويا وحركي جيدا، وعندما يغلي المزيج أضيفي المكرونة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى