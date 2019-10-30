بسكويت القرفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 12:17 مساء

نُقدم إليكِ طريقة تحضير بسكويت اللوز مع القرفة لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
ثلاثة أكواب دقيق.
ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم صغيرة.
ربع ملعقة صغيرة ملح.
كوب زبد.
ثلاثة أرباع كوب سكر.
ثلاث بيضات.
ثلاث ملاعق كبيرة حليب مجفف.
ثلاث ملاعق كبيرة قرفة مطحونة.
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
ملعقة صغيرة فانيليا.
كوب لوز مجروش.

للتزيين
لوز كامل غير مقشر (بحسب الحاجة).

طريقة التحضير
- في وعاء، اخلطي الدقيق، بيكربونات الصوديوم، القرفة، الحبهان، الحليب المجفف والملح.
- في الخلاط الكهربائي، اخفقي الزبد مع السكر لدقيقة أو للحصول على مزيج كريمي.
- أضيفي البيض، خلاصة الفانيليا وخلاصة اللوز واخفقي جيدًا وأضيفي مزيج الدقيق تدريجيا مع الخفق باستمرار.
- ضعي اللوز المجروش واخلطي المكونات حتى تتجانس وتحصلي على عجينة متماسكة.
- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وكوري العجينة على شكل كرات وصفيها على صينية فرن مغلفة بورقة زبدة.
- ضعي حبة لوز غير مقشرة في كل كرة عجين.
- أدخلي الصينية الفرن حتى تنضج الكرات وتصبح ذهبية اللون وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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