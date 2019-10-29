بيتزا البطاطس بفاهيتا الدجاج

نقدِّم لكِ اليوم طريقة تحضير بيتزا البطاطس المحمرة بفاهيتا الدجاج، حسب «سوبر ماما».
المقادير
2 كوب (400 غم) جبن شيدر مبشور.
3 ثمرات بطاطس صغيرة مقشرة ومقطعة أصابع.
3 ثمار فلفل رومي (أحمر/ أصفر/ أخضر) مقطعة شرائح رفيعة.
بصلة متوسطة مقطعة شرائح.
2 شريحة صدر دجاج.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
حمري البطاطس في زيت غزير ومغلي، حتى يصبح لونها ذهبيًّا.
سخني الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.
في صينية فرن، ضعي الفلفل الملون والبصل والدجاج والزيت والبهارات والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.
ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيها، واتركيها جانبًا.
في مقلاة كبيرة، ضعي البطاطس المحمرة، ثم وزعي نصف كمية الشيدر فوق البطاطس، ثم الدجاج، ثم باقي الجبن.
ضعي المقلاة في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يذوب الجبن، ثم قدميها.. وصحتين.