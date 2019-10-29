بيتزا البطاطس بفاهيتا الدجاج

نقدِّم لكِ اليوم طريقة تحضير بيتزا البطاطس المحمرة بفاهيتا الدجاج، حسب «سوبر ماما».

المقادير

2 كوب (400 غم) جبن شيدر مبشور.

3 ثمرات بطاطس صغيرة مقشرة ومقطعة أصابع.

3 ثمار فلفل رومي (أحمر/ أصفر/ أخضر) مقطعة شرائح رفيعة.

بصلة متوسطة مقطعة شرائح.

2 شريحة صدر دجاج.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة ملح وفلفل أسود.