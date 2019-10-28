بالفيديو: حضري البسطرمة في منزلك

يعود تاريخ البسطرمة إلى المطبخ الأرماني، وتعني كلمة بسطرمة ذاتها اللحم المتبل والمملح، وعرفها المصريون عند هجرة الأرمن إليها، ليتم تصنيعها في المنازل المصرية، من ثم انتقلت لتصبح صناعة معروفة وتباع الآن ومنذ زمن طويل في كل محال البقالة والسوبر ماركت ولكن لا تميل الأمهات لشرائها خوفا من تلوثها والشك في طريقة عملها.

لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «احكي» وموقع «يوتيوب».

المكونات

عرق فيليه

نصف كيلو حلبة مطحونة

ربع كيلو بابريكا

ربع كيلو كزبرة جافة ناعمة

كوب من الثوم المهروس

ملح

فلفل

طريقة التحضير

- احضري العرق واستخدمي السكين في عمل فتحات صغيرة على العرق بأكمله احضري الملح وابدئي في تغطية العرق بالكامل بالملح، واستخدمي يديك في إدخال الملح إلى داخل الشقوق التي صنعتيها، حتى يتم تغطية العرق وعمل طبقة من الملح فوقه ليست سميكة بشكل كبير احضري قطعة كبيرة من الشاش، وضعي العرق داخلها وقومي بلفه بالكامل، وضعيه داخل صينية مسطحة وقومي بوضع ثُقل فوقه حتى يضغط على العرق بقوة.

- اتركي العرق على هذا الحال لمدة يوم كامل في اليوم التالي، قومي بفتح الشاش واستخرجي العرق وستجدين أنها بدأت في إخراج كمية من الماء، فقومي بتنشيفها وضعيها تحت المياه وابدئي في مسح ما تبقى من الملح عليها حتى تتخلصي منه اصنعي فتحة نافذة إلى الجانب الآخر في أعلى العرق وادخلي بها خيط واربطيه جيدا واستخدميه في تعليق العرق في المطبخ بحيث يكون المكان جيد التهوية، واتركيها لمدة يوم آخر.

- في اليوم التالي احضري وعاء عميقا وضعي بداخله الكزبرة والحلبة والبابريكا والثوم والملح والفلفل واسكبي فوقها منسوبا قليلا من المياه من ثم ابدئي في التقليب واسكبي مقدارا آخر واستمري في التقليب، وكرري العملية مع إضافة القليل من المياه والتقليب في كل مرة إلى أن يتكون لديك عجين متماسك احضري عرق الفيليه واستخدمي يديك في فرد العجين فوقه، من كل جانب حتى يتم تغطية العرق بالكامل دون وجود أي فراغات قومي بتعليق العرق في المكان ذاته، واتركيه لمدة تتراوح من أسبوع لعشرة أيام احضري العرق بعد انتهاء المدة، وقومي بتقطيعه إلى شرائح بالكامل من ثم احتفظي به في الفريزر لحين الاستخدام في كل مرة، ولا تتركيه كما هو دون تقطيع.