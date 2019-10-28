حضري شرائح السمك بالبصل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 12:10 مساء

للسمك قيمة غذائية عالية، واليوم نقدم لك طريقة تحضير شرائح السمك المقلية مع البصل الأحمر.

المقادير
نصف كيلوغرام من شرائح السمك
2 بصل أحمر شرائح
2 فص ثوم
4 قرون فلفل أحمر بارد وحار
رشة كمون
ملح وفلفل أسود
نصف كوب زيت زيتون
دقيق
ليمون - عصير
كوب مرقة سمك
ملعقة ونصف كزبرة

الطريقة
في البداية نضع شرائح السمك في طبق.
تتبل الشرائح بمزيج من عصير الليمون والثوم والفلفل الأحمر والكمون ونصف كمية الكزبرة والملح والفلفل الأسود، ويترك لساعتين.
نسكب فوق الشرائح مرقة السمك، وتغطى في إناء ويطهى لخمس دقائق، ثم يضاف الفلفل الأحمر الحار.
نغمر شرائح السمك في الدقيق، ثم ينفض وتقلى بزيت يغلي لمدة خمس دقائق حتى تتحمر من الجهتين.
في أطباق التقديم توضع الشرائح وفوقها شرائح البصل المقلية المبهرة بالكمون.. وتقدم وصحتين.

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