تارت البسكويت في خطوات بسيطة

تعرفي معنا على طريقة تحضير تارت البسكويت الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كوب سكر.

مغلف بسكويت.

1/2 كوب حليب.

1/2 كوب زيت.

3 بيضات.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكينغ باودر.

كوب حليب بودرة.

كوب سكر.

1/2 علبة قشدة.

ملعقة شوكولاتة دهن.

4 قطع جبن كيري.

طريقة التحضير

- ضعي البسكويت في محضرة الطعام، واطحنيه حتى يصبح ناعمًا.

- ضعي البسكويت المطحون في وعاء، وأضيفي له البيكينغ باودر، وقلبي.

- اطحني السكر حتى يصبح بودرة، ومن ثم ضعيه في وعاء الخلاط، وأضيفي له الحليب، واخلطي حتى يتشكل لديك مزيج ناعم.

- أضيفي الزيت والفانيليا، واخلطي حتى تتجانس المكونات، ثم ابدئي بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخلط حتى تتجانس.

- اسكبي الخليط السابق فوق البسكويت المطحون، وقلبي حتى تتجانس المكونات ثم ادهني صينية التارت بالزيت، ومن ثم اسكبي فيها الخليط السابق، وضعيها في الفرن حتى تصبح ذهبية، ثم أخرجيها ودعيها تبرد.

- اخلطي مكونات الطبقة الثانية، ومن ثم اسكبيها في التارت، وبعدها ضعي التارت في الثلاجة ليبرد، وقدميه.

