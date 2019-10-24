طريقة عمل الفلفل المحشي

(أرشيفية: الإنترنت)

يتنوع المطبخ الليبي بالكثير من الأكلات، ونقدم لكِ طريقة عمل الفلفل المحشي، وفقًا لموقع «موضوع».

المكونات:

ضمة بقدونس.

بصلة.

نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

كوبان من الأرز.

ملعقة كبيرة من النعناع الطازج، أو نصف ملعقة صغيرة نعنع مجفف.

ملعقة كبيرة بهارات مجففة.

ملعقة ونصف من معجون الطماطم.

رشة ملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر.

القليل من الفلفل الأسود.

القليل من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

عشر ثمرات فلفل أخضر.

طريقة التحضير:

ضعي اللحم المفروم والبقدونس المفروم والبصل المفروم في طبق عميق، واخلطي المكونات جيدًا، وأضيفي النعناع، وحركي المكونات جيدًا.

ضعي البهارات على الخليط، وهي عبارة عن معجون الطماطم، والملح، والفلفل الأحمر، والقليل من الفلفل الأسود والقليل من الكركم، وزيت الزيتون، ثم حركي الخليط جيدًا.

أضيفي الأرز إلى الخليط، وحركي جيدًا.

احشي الفلفل بالخليط السابق.

ضعي أعواد البقدونس في قاع القدر.

ضعي الفلفل المحشو في القدر، وأضيفي عليه الماء والقليل من البهارات.