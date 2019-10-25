مكرونة بالباذنجان والصلصة الحمراء

تعلمي معنا طريقة تحضير المكرونة بالباذنجان والصلصة الحمراء بالخطوات السهلة والسريعة، وقدميه إلى جانب ألذ المقبلات والأطباق الرئيسية على سفرتك.
المقادير
مكرونة قلم
1 ثمرة باذنجان شرائح مقلية
1 ملعقة صلصة
4 فصوص ثوم
ملح
فلفل أسود
زيت
ماء
زعتر
خطوات التحضير
تسلق المكرونة بالطريقة التقليدية، ثم تصفى، وتوضع جانبا.
قومي بتقطيع الباذنجان ويوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن.
يوضع الثوم في الزيت، ويقلب حتى يصفر ثم يوضع الباذنجان بالزيت حتى ينضج.
أحضري مقلاة أخرى وضعي بها الزيت ثم يضاف إليها الصلصة ثم 1/8 كوب ماء.
تتبل بالملح والكمون والفلفل الأسود، وتقلب مرة أخرى.
تضاف إليه المكرونة وشرائح الباذنجان، وتقلب جيدا.
توضع في الأطباق، ثم تزين بالزعتر، وتقدم ساخنة.. وصحتين.