مكرونة بالباذنجان والصلصة الحمراء

تعلمي معنا طريقة تحضير المكرونة بالباذنجان والصلصة الحمراء بالخطوات السهلة والسريعة، وقدميه إلى جانب ألذ المقبلات والأطباق الرئيسية على سفرتك.

المقادير

مكرونة قلم

1 ثمرة باذنجان شرائح مقلية

1 ملعقة صلصة

4 فصوص ثوم

ملح

فلفل أسود

زيت

ماء

زعتر