حضري الجبنة البيضاء في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 04:31 مساء

الجبنة البيضاء من أنواع الجبن التي يقبل عليها الصغار والكبار في جميع البلدان، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها في مطبخكِ في خطوات سهلة بدلًا عن شرائها من المتاجر.. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوب زبادي.
كيلو غرام حليب.
ملح منفحة أو بادئة وهي تباع عند العطارين أو في الصيدليات بشكل أقراص.

طريقة التحضير
- سخني الحليب في قدر، واتركيه حتى يغلي.
- اتركي الحليب حتى يبرد ويصل إلى درجة حرارة 30 مئوية، ويمكنكِ قياسها باستخدام ميزان الطعام.
- أضيفي الزبادي، وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، ومن ثم غطي القدر بقطعة من القماش، واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة.
- ذوبي قرص المنفحة في 2 ملعقة ماء، ومن ثم أضيفيه إلى الحليب، وقلبي وغطي القدر بإحكام، واتركيه حتى اليوم التالي.
- استمري في تقليب الحليب كرري العملية كل 15 دقيقة حتى تتأكدي من ظهور الشرش وانفصاله.
- صفي الشرش بواسطة قطعة من الشاش، وضعيها في وعاء ولفي الشاش جيدًا، ومن ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتصفى من الشرش تمامًا.
- بعد مرور 4 ساعات، ضعي الجبن في قالب مستطيل.
- أذيبي 5 ملعقة ملح في 5 كوب ماء حتى يذوب الملح تمامًا.
- قطعي الجبنة إلى مكعبات، وضعيها في المحلول الملحي، واتركيها في الثلاجة لحين الاستخدام.
 

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