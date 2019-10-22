حضري الجبنة البيضاء في منزلك

الجبنة البيضاء من أنواع الجبن التي يقبل عليها الصغار والكبار في جميع البلدان، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها في مطبخكِ في خطوات سهلة بدلًا عن شرائها من المتاجر.. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب زبادي.

كيلو غرام حليب.

ملح منفحة أو بادئة وهي تباع عند العطارين أو في الصيدليات بشكل أقراص.