دجاج بالمستردة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 11:18 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير الدجاج المشوي مع المستردة و الزبادي لتعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
دجاجتان، مقسمة
1/2 كوب زبادي
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ثوم بودرة
ثمرة بصل مبشور
عصير ليمون
زعتر
صلصة طماطم
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح
فلفل اسود مطحون
شطة

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم اخلطي البصل والطماطم والزيت والزبادي.
- أضيفي المستردة والثوم والزعتر والليمون والملح والفلفل والشطة وقلبي حتى تمام الاختلاط.
- ضعي الدجاج في التتبيلة وتبليها جيدًا ثم ضعيها في الثلاجة طوال الليل وضعي الدجاج في الفرن حتى ينضج ثم يقدم ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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