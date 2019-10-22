دجاج بالمستردة

تعرفي معنا على طريقة تحضير الدجاج المشوي مع المستردة و الزبادي لتعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

دجاجتان، مقسمة

1/2 كوب زبادي

ملعقة كبيرة مستردة

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ثوم بودرة

ثمرة بصل مبشور

عصير ليمون

زعتر

صلصة طماطم

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

فلفل اسود مطحون

شطة

طريقة التحضير

- في بولة كبيرة الحجم اخلطي البصل والطماطم والزيت والزبادي.

- أضيفي المستردة والثوم والزعتر والليمون والملح والفلفل والشطة وقلبي حتى تمام الاختلاط.

- ضعي الدجاج في التتبيلة وتبليها جيدًا ثم ضعيها في الثلاجة طوال الليل وضعي الدجاج في الفرن حتى ينضج ثم يقدم ويصبح جاهزًا للتقديم.

