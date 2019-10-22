دجاج بالمستردة

تعرفي معنا على طريقة تحضير الدجاج المشوي مع المستردة و الزبادي لتعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
دجاجتان، مقسمة
1/2 كوب زبادي
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ثوم بودرة
ثمرة بصل مبشور
عصير ليمون
زعتر
صلصة طماطم
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح
فلفل اسود مطحون
شطة
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم اخلطي البصل والطماطم والزيت والزبادي.
- أضيفي المستردة والثوم والزعتر والليمون والملح والفلفل والشطة وقلبي حتى تمام الاختلاط.
- ضعي الدجاج في التتبيلة وتبليها جيدًا ثم ضعيها في الثلاجة طوال الليل وضعي الدجاج في الفرن حتى ينضج ثم يقدم ويصبح جاهزًا للتقديم.