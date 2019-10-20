لفائف القرفة والشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 04:25 مساء

نُقدِّم لكِ طريقة تحضير حلوة شهية وسهلة التحضير من القرفة، تعرَّفي على مكوناتها وطريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كوب سكر.
2 ملعقة بيكينغ بودر.
ملعقة ملح.
كوب حليب دافئ.
1/4 كوب خميرة جافة.
3 كوب دقيق.
1/4 كوب زبدة ذائبة.
صوص شوكولاتة.

خطوات التحضير
- نضع السكر، بيكينغ بودر، الدقيق، الخميرة، الحليب، الملح، والزبد بالعجانة الكهربا.
- تنقل بوعاء وتترك للتخمير لمدة ساعتين ثم نقوم بفردها بالنشابة ودهنها بالزبد.
- نقوم برش السكر والقرفة على العجينة، ثم نقوم بلفها ونتركها لمدة 45 دقيقة قبل وضعها بالفرن.
- قومي بإدخلها الفرن لمدة 30 دقيقة، ثم تقدم مع صوص الشوكولاتة.
 

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