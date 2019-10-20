كرات الكفتة مع الأرز

نقدم اليك طريقة تحضير كرات الكفتة مع الارز والصنوبر لتعديه في مطبخك بطريقة سهلة و سريعة وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

500 غرام لحم مفروم

حبة متوسطة بصل مفروم

1/2 كوب بقدونس مفروم ناعم

1/4 كوب بقسماط

ملعقة صغيرة بهار مشكل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

2 حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم ناعم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 كوب ارز

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

1/2 كوب شعيرية

3 1/2 كوب ماء

3 ملعقة صغيرة ملح

دقيق

طريقة التحضير

- في طبق ضعي اللحم، البصل، البقدونس، البقسماط، البهار، الكمون، القرفة ،الملح و الفلفل قلبي المكونات لتختلط جيدا مع الضغط عليها لعجنها وذلك يساعد على تجانسها مع بعضها شكلي الكفتة إلى كرات مقاس ٣ سم تقريبا.

- انثري الدقيق على الكرات لتتغطى بطبقة خفيفة ,في قدر مناسب سخني الزيت ، أضيفي كرات الكفتة، قلبيها بهدوء على كافة الجوانب إلى أن تنضج، أخرجيها واتركيها جانبا.

- في نفس القدر، ضعي الطماطم والمعجون وقلبي لتحصلي على صلصة ناعمة، قد تحتاجين إضافة قليل من الماء وذلك حسب الطماطم التي تستعمليها.

- أعيدي الكفتة إلى الصلصة واتركيها على نار متوسطة لحوالي ١٥ دقيقة لتتسبك. أضيفي قليل جدا من الماء حسب الحاجة ثم اغسلي الأرز وانقعيه بضع دقائق.

- في قدر متوسطة الحجم سخني الزبدة والزيت، أضيفي الشعيرية وقلبي بهدوء لتصبح الشعيرية ذهبية اللون، أضيفي الأرز وقلبيه مع الشعيرية بهدوء ليتشرب نكهة طيبة ويتغطى كل حبات الأرز بالدهن، أضيفي الملح والماء دعيه يغلي بقوة لمدة ٢ دقيقة ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة ١٠ دقائق لينضج تماما.

- ضعي الأرز فوق كرات الكفتة مع الضغط عليه بهدوء ليتجانس مع الكرات.

- اقلبي الأرز والكفتة على طبق التقديم، زينيه حسب الرغبة وقدميه ساخنا.

