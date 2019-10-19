فيليه السمك على الطريقة الصينية

الأكلات الصينية من الأكلات الشهية التي يرغب الجميع في تناولها..

نقدم لك اليوم طريقة تحضير السمك الفيليه مع الخضراوات على الطريقة الصينية، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «الموضوع».

المكونات

نصف كيلوغرام من اللحم المقطع على شكل شرائح رقيقة.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

حبة بصلة كبيرة مقطعة على شكل شرائح دائرية.

حبة كبيرة مقطعة إلى شرائح رفيعة من كل من: الفلفل الأخضر، والفلفل الأحمر، والفلفل الأصفر.

حبة جزر كبيرة مقطعة على شكل عيدان رفيعة.

كوب من القرنبيط المقطع.

كوبان من الكرنب المفروم خشنا.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

عشر حبات صغيرة من الفطر الصحيح.

عشر حبات من الفاصوليا الخضراء الطويلة.

عود من البصل الأخضر المقطع على شكل شرائح.

خليط الصويا

نصف كوب من صلصة الصويا.

كوب من الماء.

ست ملاعق كبيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من كل من: السكر، معجون الطماطم، فصان من الثوم المهروس.

طريقة التحضير

- وضع ملعقة كبيرة من زيت الذرة في مقلاة واسعة، ووضع المقلاة على نار متوسطة ليسخن الزيت.

- إضافة شرائح اللحم إلى الزيت الساخن على دفعات، وتقليبها على نار قوية حتى تجف.

- إخراج شرائح اللحم من المقلاة، ووضعها في طبق جانبا مع إضافة كمية قليلة من الزيت إلى نفس المقلاة، وتشويح الخضراوات في الزيت على نار قوية، ثم إخراجها من المقلاة ووضعها فوق شرائح اللحم في الطبق.

- وضع صلصة الصويا في طبق عميق، وإضافة الماء، والفلفل، والنشا، والسكر، والثوم، ومعجون الطماطم إليها، وتقليب المكونات معا حتى تتشكل صلصة متجانسة القوام.

- سكب مزيج الصلصة في المقلاة، ووضع المقلاة على النار، وترك المزيج يغلي مع التقليب المستمر حتى تتشكل صلصة سميكة القوام. إضافة الخضار واللحم على الصلصة، وتقليب المكونات معا حتى تتجانس.

- طهو الخضار واللحم مع الصلصة على نار متوسطة لبضع دقائق. سكب اللحم والخضار في طبق التقديم، ونثر البصل الأخضر، وتقديمه مباشرة مع الأرز الأبيض.

