حمص بالطحينية

نقدم إليك اليوم نوعا من المقبلات وهو حمص بالطحينة، يمكن تقديمه مع الخبز المحمص واللحم المشوي.
المكونات
- حمص: كوب (مسلوق ومصفى، وممكن استخدام معلب)
- الطحينية: ربع كوب
- الماء: 2 ملعقة كبيرة
- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة
- الثوم: فصان (مهروس ناعم)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)
- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة (للتزيين)
طريقة التحضير
1- ضعي الحمص والماء والطحينية والثوم وعصير الليمون والملح في محضرة الطعام، ثم اهرسي المزيج حتى يصبح ناعما.
2- ضعي الحمص في طبق مناسب ورشي الكمون على وجه الطبق وزيت الزيتون.