حمص بالطحينية

حمص بالطحينية (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم نوعا من المقبلات وهو حمص بالطحينة، يمكن تقديمه مع الخبز المحمص واللحم المشوي.

المكونات

- حمص: كوب (مسلوق ومصفى، وممكن استخدام معلب)

- الطحينية: ربع كوب

- الماء: 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

- الثوم: فصان (مهروس ناعم)

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة (للتزيين)

طريقة التحضير

1- ضعي الحمص والماء والطحينية والثوم وعصير الليمون والملح في محضرة الطعام، ثم اهرسي المزيج حتى يصبح ناعما.

2- ضعي الحمص في طبق مناسب ورشي الكمون على وجه الطبق وزيت الزيتون.