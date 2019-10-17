حمص بالطحينية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 11:59 صباحا
حمص بالطحينية (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم نوعا من المقبلات وهو حمص بالطحينة، يمكن تقديمه مع الخبز المحمص واللحم المشوي.

المكونات 
- حمص: كوب (مسلوق ومصفى، وممكن استخدام معلب) 
- الطحينية: ربع كوب 
- الماء: 2 ملعقة كبيرة 
- عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة 
- الثوم: فصان (مهروس ناعم) 
- ملح: نصف ملعقة صغيرة 
- الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون) 
- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة (للتزيين) 

طريقة التحضير 

1- ضعي الحمص والماء والطحينية والثوم وعصير الليمون والملح في محضرة الطعام، ثم اهرسي المزيج حتى يصبح ناعما.

2- ضعي الحمص في طبق مناسب ورشي الكمون على وجه الطبق وزيت الزيتون.

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