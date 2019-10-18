بالفيديو : نجرسكو الدجاج

النجرسكو من الأكلات الشهية التي يقبل عليها الجميع، وهي وجبة مكتملة العناصر الغذائية من بروتين نشويات وإضافة إلى الخضراوات إليها، نقدم لكِ اليوم بالفيديو طريقة سهلة لتحضيرها لتعديها بنفسكِ وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».

المكونات

أربعة صدور دجاج مسحّبة.

بصلة كبيرة مقسومة نصفين.

ورقة غار.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحب.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل الحب.

معكرونة بيني بشكل أصابع (أربعمئة غرام تقريبًا).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كوب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الطحين.

كوب من الكريمة الحامضة أو كريمة الطبخ العادية.

كوب من الفطر المقطع لشرائح.

أربع ملاعق كبيرة من الزيتون الأسود المقطع لشرائح. كوب ونصف من جبن الموزاريلا المبشور.

ثلاثة أرباع اكوب من جبن الشيدر المبشور.

