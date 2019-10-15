مربى التين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 10:53 صباحا

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير مربى التين الشهية لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 كيلو تين.
كيلو سكر.
2 عود قرفة.
1/2 ملعقة صغيرة ملح ليمون.

طريقة التحضير
- نحضر التين ونقوم بغسله بشكل جيد ثم نصفيه من الماء تمامًا باستخدام مصفاة، ونقطعه مكعبات.
- نضع مكعبات التين مع السكر في وعاء كبير، ونتركه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يخرج التين كل ما به من سوائل ويختلط بالسكر، ثم نضع خليط المربى والسكر مع السوائل في وعاء كبير الحجم ثم نضيف أعواد القرنفل وملح الليمون، ونترك الخليط على نار متوسطة حتى يغلي ثم نخفض درجة الحرارة لنار هادئة لمدة ثلث ساعة حتى نحصل على مربى التين ذات قوام كقوام الجيلي.
- نترك مربى التين حتى تبرد ثم نقدمها، أو نحفظها في برطمان زجاجي لحين الاستخدام.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة التخلص من الرطوبة في سيارتك