مربى التين

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير مربى التين الشهية لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 كيلو تين.

كيلو سكر.

2 عود قرفة.

1/2 ملعقة صغيرة ملح ليمون.

طريقة التحضير

- نحضر التين ونقوم بغسله بشكل جيد ثم نصفيه من الماء تمامًا باستخدام مصفاة، ونقطعه مكعبات.

- نضع مكعبات التين مع السكر في وعاء كبير، ونتركه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يخرج التين كل ما به من سوائل ويختلط بالسكر، ثم نضع خليط المربى والسكر مع السوائل في وعاء كبير الحجم ثم نضيف أعواد القرنفل وملح الليمون، ونترك الخليط على نار متوسطة حتى يغلي ثم نخفض درجة الحرارة لنار هادئة لمدة ثلث ساعة حتى نحصل على مربى التين ذات قوام كقوام الجيلي.

- نترك مربى التين حتى تبرد ثم نقدمها، أو نحفظها في برطمان زجاجي لحين الاستخدام.

