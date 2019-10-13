حضري الخبز التركي في المنزل

الخبز التركي من أشهر المخبوزات التي يقبل عليها الصغار والكبار تعرفي معنا على طريقة تحضيره وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
2 كوب دقيق
كوب ماء
2 معلقة كبيرة زيت
2 معلقة كبيرة حليب
معلقة كبيرة سكر
معلقة كبيرة ملح
معلقة كبيرة خميرة
مقادير تزيين الوجه
حبة بيض مخفوقة
سمسم (على حسب الرغبة)
طريقة التحضير
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه المكونات الجافة الخميرة والملح والسكر ونقلب حتى تختلط .
- نضيف الزيت لخليط المكونات الجافة ونعجن حتى يختلط معها ثم نضيف الماء تدريجيًا مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة الخبز التركي المتماسكة واللينة ثم نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعة.
- نحضر صينية كبيرة وندهنها بالقليل من الزيت، ثم نفرد عليها العجينة حتى يصبح سمكها 1سم.
- ننغز أطراف الأصابع في العجين بشكل دائري وعلى بعد 1 سم من الأطراف.
- ننغز مرة أخرى بأطراف الأصابع بشكل طولي وعلى مسافات متساوية ثم نكرر الخطوة السابقة ولكن ننغز هذه المرة بالعرض وندهن الوجه بالبيضة المخفوقة ثم نرش على الوجه السمسم وحبة البركة.
- ندخل صينية الخبز التركي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الخبز.
- نخرج الخبز التركي ونتركه قليلا حتى يهدأ ثم نقدمه.