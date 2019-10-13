حضري الخبز التركي في المنزل

الخبز التركي من أشهر المخبوزات التي يقبل عليها الصغار والكبار تعرفي معنا على طريقة تحضيره وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كوب دقيق

كوب ماء

2 معلقة كبيرة زيت

2 معلقة كبيرة حليب

معلقة كبيرة سكر

معلقة كبيرة ملح

معلقة كبيرة خميرة

مقادير تزيين الوجه

حبة بيض مخفوقة

سمسم (على حسب الرغبة)