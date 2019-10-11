كباب بالباذنجان

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الكباب مع الباذنجان، يمكنك تقديم هذا الطبق كطبق جانبي أو رئيسي.
المكونات
- اللحم: 100 غرام (مقطع إلى مكعبات)
- الثوم: 3 فصوص (مهروس)
- ملح: ملعقة صغيرة
- كزبرة خضراء: 7 ورقات
- الباذنجان: 4 حبات (صغير الحجم، مقطع إلى شرائح)
- زيت الزيتون: 6 ملاعق كبيرة (للدهن)
طريقة التحضير
1- ادهني شرائح الباذنجان بملعقتين من الزيت.
2- في وعاء، امزجي الكمية المتبقية من زيت الزيتون مع الكزبرة والثوم ثم انقعي اللحم في المزيج لمدة 15 دقيقة.
3- ضعي اللحم وقطع الباذنجان في أسياخ خشبية واشويها لمدة 30 دقيقة مع تقليبها لينضج اللحم من كل الجهات.