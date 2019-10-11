كباب بالباذنجان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 09:15 صباحا
كباب بالباذنجان (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الكباب مع الباذنجان، يمكنك تقديم هذا الطبق كطبق جانبي أو رئيسي. 

المكونات
- اللحم: 100 غرام (مقطع إلى مكعبات) 
- الثوم: 3 فصوص (مهروس) 
- ملح: ملعقة صغيرة 
- كزبرة خضراء: 7 ورقات 
- الباذنجان: 4 حبات (صغير الحجم، مقطع إلى شرائح) 
- زيت الزيتون: 6 ملاعق كبيرة (للدهن) 

طريقة التحضير 
1- ادهني شرائح الباذنجان بملعقتين من الزيت.

2- في وعاء، امزجي الكمية المتبقية من زيت الزيتون مع الكزبرة والثوم ثم انقعي اللحم في المزيج لمدة 15 دقيقة.

3- ضعي اللحم وقطع الباذنجان في أسياخ خشبية واشويها لمدة 30 دقيقة مع تقليبها لينضج اللحم من كل الجهات.

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