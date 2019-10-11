كباب بالباذنجان

كباب بالباذنجان (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الكباب مع الباذنجان، يمكنك تقديم هذا الطبق كطبق جانبي أو رئيسي.

المكونات

- اللحم: 100 غرام (مقطع إلى مكعبات)

- الثوم: 3 فصوص (مهروس)

- ملح: ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء: 7 ورقات

- الباذنجان: 4 حبات (صغير الحجم، مقطع إلى شرائح)

- زيت الزيتون: 6 ملاعق كبيرة (للدهن)



طريقة التحضير

1- ادهني شرائح الباذنجان بملعقتين من الزيت.

2- في وعاء، امزجي الكمية المتبقية من زيت الزيتون مع الكزبرة والثوم ثم انقعي اللحم في المزيج لمدة 15 دقيقة.

3- ضعي اللحم وقطع الباذنجان في أسياخ خشبية واشويها لمدة 30 دقيقة مع تقليبها لينضج اللحم من كل الجهات.