كانيلوني باللحم المفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 11:38 صباحا
كانيلوني باللحم المفروم (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم، يمكنك تقديمه كوجبة رئيسية على مائدتك.

المكونات
- الكانيلوني: عبوة 
- لحم مفروم: 500 غرام 
- الجزر: 2 حبة (مفروم مكعبات صغيرة) 
- الكرفس: عود (مفروم ناعم) 
- البصل: 1 حبة (مفروم) 
- ملح: ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة 
- زيت الزيتون: 4 ملاعق كبيرة 
- الماء: كوب 
- كريمة: كوب 
- طماطم: كوب (مقشرة ومفرومة ناعم) 
- جبن البارميزان: نصف كوب (مبشور) 
- الأعشاب الإيطالية: 2 ملعقة صغيرة 
- ريحان: 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم) 
- طماطم: علبة (مهروسة) 
- الثوم: فصان (مهروس) 
- البصل: 1 حبة (مفروم / كمية إضافية) 
- ملح: ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير 

1- سخني ماء في قدر واسع على النار حتى يغلي.

2- أضيفي الكانيلوني واتركيه لمدة 8 دقائق ثم أزيليه من الماء واغسليه واتركيه جانبًا.

3- سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

4- جهزي طبق فرن مستطيل وادهنيه بالقليل من الزبدة.

5- سخني ملعقتين من زيت الزيتون وقلبي فيه البصل واللحم والجزر والكرفس والملح والفلفل، ثم أضيفي الطماطم المفرومة وقلبي ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج اللحم ثم أزيليه عن النار. 

6- اخلطي الطماطم المهروسة مع ملعقتين من زيت الزيتون والثوم والأعشاب والكريمة والملح والفلفل والبصلة المفرومة والريحان بواسطة محضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعما.

7- احشي الكانيلوني المسلوق بحشوة اللحم ثم ضعيه في طبق الفرن المجهز، ثم اسكبي فوقه خليط الطماطم والكريمة.

8- وزعي الجبن المبشور وأدخلي الطبق الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يتحمر وتذوب الجبنة.

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