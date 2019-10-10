كانيلوني باللحم المفروم

كانيلوني باللحم المفروم (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم، يمكنك تقديمه كوجبة رئيسية على مائدتك.

المكونات

- الكانيلوني: عبوة

- لحم مفروم: 500 غرام

- الجزر: 2 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- الكرفس: عود (مفروم ناعم)

- البصل: 1 حبة (مفروم)

- ملح: ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون: 4 ملاعق كبيرة

- الماء: كوب

- كريمة: كوب

- طماطم: كوب (مقشرة ومفرومة ناعم)

- جبن البارميزان: نصف كوب (مبشور)

- الأعشاب الإيطالية: 2 ملعقة صغيرة

- ريحان: 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- طماطم: علبة (مهروسة)

- الثوم: فصان (مهروس)

- البصل: 1 حبة (مفروم / كمية إضافية)

- ملح: ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1- سخني ماء في قدر واسع على النار حتى يغلي.

2- أضيفي الكانيلوني واتركيه لمدة 8 دقائق ثم أزيليه من الماء واغسليه واتركيه جانبًا.

3- سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

4- جهزي طبق فرن مستطيل وادهنيه بالقليل من الزبدة.

5- سخني ملعقتين من زيت الزيتون وقلبي فيه البصل واللحم والجزر والكرفس والملح والفلفل، ثم أضيفي الطماطم المفرومة وقلبي ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج اللحم ثم أزيليه عن النار.

6- اخلطي الطماطم المهروسة مع ملعقتين من زيت الزيتون والثوم والأعشاب والكريمة والملح والفلفل والبصلة المفرومة والريحان بواسطة محضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعما.

7- احشي الكانيلوني المسلوق بحشوة اللحم ثم ضعيه في طبق الفرن المجهز، ثم اسكبي فوقه خليط الطماطم والكريمة.

8- وزعي الجبن المبشور وأدخلي الطبق الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يتحمر وتذوب الجبنة.