نقدم إليك اليوم طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم، يمكنك تقديمه كوجبة رئيسية على مائدتك.
المكونات
- الكانيلوني: عبوة
- لحم مفروم: 500 غرام
- الجزر: 2 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)
- الكرفس: عود (مفروم ناعم)
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون: 4 ملاعق كبيرة
- الماء: كوب
- كريمة: كوب
- طماطم: كوب (مقشرة ومفرومة ناعم)
- جبن البارميزان: نصف كوب (مبشور)
- الأعشاب الإيطالية: 2 ملعقة صغيرة
- ريحان: 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)
- طماطم: علبة (مهروسة)
- الثوم: فصان (مهروس)
- البصل: 1 حبة (مفروم / كمية إضافية)
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1- سخني ماء في قدر واسع على النار حتى يغلي.
2- أضيفي الكانيلوني واتركيه لمدة 8 دقائق ثم أزيليه من الماء واغسليه واتركيه جانبًا.
3- سخني الفرن على حرارة 350 درجة.
4- جهزي طبق فرن مستطيل وادهنيه بالقليل من الزبدة.
5- سخني ملعقتين من زيت الزيتون وقلبي فيه البصل واللحم والجزر والكرفس والملح والفلفل، ثم أضيفي الطماطم المفرومة وقلبي ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج اللحم ثم أزيليه عن النار.
6- اخلطي الطماطم المهروسة مع ملعقتين من زيت الزيتون والثوم والأعشاب والكريمة والملح والفلفل والبصلة المفرومة والريحان بواسطة محضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعما.
7- احشي الكانيلوني المسلوق بحشوة اللحم ثم ضعيه في طبق الفرن المجهز، ثم اسكبي فوقه خليط الطماطم والكريمة.
8- وزعي الجبن المبشور وأدخلي الطبق الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يتحمر وتذوب الجبنة.