سلطة الدجاج بالأفوكادو

إليك سيدتي طريقة عمل سلطة الدجاج بالأفوكادو، حسب وصفة «سوبر ماما».

مقادير

3 صدور دجاج.

ثمرة أفوكادو مقطعة مكعبات.

¾ كوب (150 غم) ذرة حلو.

بصلة متوسطة حمراء مقطعة مكعبات صغيرة.

¼ كوب (50 غم) بقدونس طازج مفروم.

2 ملعقة كبيرة (30 مل) عصير ليمون.

4 ملاعق كبيرة (60 مل) زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.