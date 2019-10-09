سلطة الدجاج بالأفوكادو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 10:30 صباحا

إليك سيدتي طريقة عمل سلطة الدجاج بالأفوكادو، حسب وصفة «سوبر ماما».

مقادير
3 صدور دجاج.
ثمرة أفوكادو مقطعة مكعبات.
¾ كوب (150 غم) ذرة حلو.
بصلة متوسطة حمراء مقطعة مكعبات صغيرة.
¼ كوب (50 غم) بقدونس طازج مفروم.
2 ملعقة كبيرة (30 مل) عصير ليمون.
4 ملاعق كبيرة (60 مل) زيت زيتون.
ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير
تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود، واتركيه جانبا لمدة 30 دقيقة.
على نار متوسطة، سخني نصف كمية الزيت، ثم أضيفي الدجاج، وشوحيه على الجانبين لمدة خمس دقائق لكل جهة.
قطعي الدجاج إلى شرائح صغيرة، ثم ضعيها في وعاء كبير.
أضيفي الأفوكادو والذرة والبصل والبقدونس والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وباقي الزيت، وقلبي جيدا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء: هذه هي خطورة الفركتوز على الكبد