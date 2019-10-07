حضري حلا القمحية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 10:12 صباحا

نقدم لكِ اليوم عزيزتي طريقة عمل حلا القمحية، فتعلميها لتعديها في مطبخك، حسب وصفة «إيلي عربية».

المكونات:
كيلو قمح مقشور
4 لترات حليب سائل
كيلو أو أقل سكر حسب الرغبة
1/2 كوب ماء زهر
1/2 كوب ماء ورد
كوب كريمة سائلة للحلويات
مستكة
جوز هند للزينة
مكسرات للزينة

طريقة التحضير:
ننقي القمح ونغسله وننقعه لليلة كاملة.. بعدها نغسله ونضعه في الطنجرة ونضيف أكثر من غمرته بقليل ماء.. ثم نضع القمح على النار ونحرك من وقت لآخر حتى يغلي.
عندما تتفتح حبات القمح، نزيد السكر المذاب بالحليب فوقه ونحرك جيدا.
نتركه على نار متوسطة.. عندما يغلي مجددا، نخفف الغاز ونتركه على نار هادئة حتى يشتد الخليط.
عندها، نخفق الخليط بالخفاق الكهربائي حوالي دقيقتين حتى تتكسر حبات القمح، ثم نعيده إلى الطنجرة على النار.
بعد حوالي ساعة ونصف من الغليان على نار هادئة وعندما يشتد الخليط أكثر، ندق المستكة ونضعها فوق ماء الورد والزهر ونضيفها فوق القمحية، ثم نضيف الكريما الطازجة لمزيد من الدسامة ونحرك جيدا.
نترك حلا القمحية تغلي على نار هادئة لعشر دقائق أخرى ثم نرفعها عن النار.
نزين حلا القمحية برش جوز الهند والفستق الحلبي المطحون واللوز والجوز والكاجو.
تقدم حلا القمحية فاترة أو باردة.. وصحتين.

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