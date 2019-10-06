نودلز بالخضراوات الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 04:31 مساء

تعد النودلز من أكثر النشويات شهرة في الصين وإيطاليا، كما عرفت طريقها للعالم أجمع، وهنا نقدم لكِ طريقة تحضير النودلز بالخضراوات الصينية، وفق «شملولة».

المقادير
1/2 كيلو كوسة مقطعة شرائح طولية رفيعة كالنودلز.
2 كوب بروكلي مقطع قطعًا صغيرة.
2 كوب مشروم مقطع شرائح.
كوب جزر مقطع شرائح.
كوب فلفل أحمر مقطع شرائح.
كوب مرق دجاج.
3/4 كوب بصل مقطع شرائح.
1/2 كوب جبن بارميزان مبشور.
4 فصوص ثوم مهروس.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة مستردة.
ملح وفلفل أسود.

خطوات التحضير
على نار متوسطة ضعي كمية من الماء والملح واتركيها حتى تغلي.
أضيفي البروكلي واتركيه لمدة 4 دقائق ثم ارفعيه من الماء واتركيه جانبًا.
على نار متوسطة سخني ملعقتين من الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي المشروم والجزر والفلفل الأحمر وقلبي لمدة 10 دقائق.
أضيفي البروكلي وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي مرق الدجاج والزبدة.
اخفضي النار وقلبي باستمرار حتى تذوب الزبدة ويغلي المرق.
أضيفي ملعقة من عصير الليمون والمستردة والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات تمامًا.
على نار متوسطة سخني باقي الزيت ثم أضيفي الكوسة النودلز وقلبيها لمدة 10 دقائق.
أضيفي باقي الليمون والملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة دقيقتين.
أضيفي خليط الكوسة إلى باقي الخضراوات وقلبي لمدة 10 - 15 دقيقة حتى تنضج جميع الخضراوات.
ضعي الكوسة في أطباق التقديم ورشي عليها الجبن.

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