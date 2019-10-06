أطعمة تجنبي حفظها في الثلاجة

يعتقد البعض بأن الثلاجة تصلح لحفظ جميع المأكولات وتبقيها صحية لمدة أطول، خاصة في فصل الصيف، وفق الشائع حول العالم.

ولكن عليكِ الانتباه، فهناك بعض المأكولات التي لن تتوقعي أن حفظها في الثلاجة قد يؤدي إلى تلفها، حسب «إيلي عربية».

الطماطم: إن وضع الطماطم في درجات حرارة باردة يؤدي إلى انكماش القشرة، لهذا فمن الأفضل تخزينها في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة، أو في أكياس ورقية.

البطاطس: قد يؤثر تخزين البطاطس في الثلاجة على طعمها، فتعرض البطاطس لدرجات حرارة باردة يتسبب في تحول النشاء بداخلها إلى سكر بسرعة أكبر، لهذا فمن الأفضل حفظها في درجة حرارة المطبخ أو في أماكن مفتوحة.

الخبز: يلجأ كثيرون إلى حفظ الخبز في الثلاجة ظنًّا منهم بأنهم يحافظون عليه من التلف السريع، ولكن عمليًّا هذا قد يفسد طعم الخبز ويؤدي إلى جفافه، فمن الأفضل حفظه في درجة حرارة المطبخ في أكياس مغلقة.

القهوة: قد يفضل البعض وضع القهوة في الثلاجة، وقد تفقد القهوة نكهتها القوية ومذاقها اللذيذ فيفضل حفظها في علبة محكمة الإغلاق.

العسل: لا ينبغي وضع العسل في الثلاجة، فيمكن للعسل أن يبقى خارج الثلاجة لسنوات طويلة من دون أن يؤدي ذلك إلى تلفه، إضافة إلى ذلك فإن حفظ العسل في درجة حرارة المطبخ يؤدي إلى الحفاظ على قيمته الغذائية ويجعله طازجًا دومًا، وهو ما لا تفعله الثلاجة، إذ تجعله مجمدًا وأكثر سمكًا.