كيك التمر بصوص التوفي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 10:33 صباحا

تعد كيكة التمر من الحلويات المغذية والمفيدة للغاية، وهنا نقدم لك طريقة تحضيرها بشكل سريع وسهل مع صوص التوفي، وفق «شملولة».

المقادير
8 ملعقة كبيرة زبدة (مقادير كيك التمر)
1كوب سكر بني
1 بيضة
1/4 كيلو تمر مخلي
كوب ونصف دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
1 ملعقة صغيرة القرفة
رشة ملح
1/2 كوب ماء
15 ملعقة كبيرة زبدة (مقادير صوص التوفي)
1 كوب سكر بني
1 كوب كريمة
1/4 ملعقة صغيرة ملح

تحضير كيك التمر
نحضر وعاء كبيرا ونضع فيه الزبدة والسكر، ونخلط بالمضرب الكهربائي حتى يختلط السكر بالزبد.
نضع البيضة لخليط الزبد ونستمر في الخلط حتى تختفي البيضة.
نضيف التمر لخليط الزبد ونقلب بملعقة عادية.
في طبق جديد نضع الدقيق والبيكنغ باودر والقرفة والملح ونقلب كل المكونات الجافة معًا.
نضيف المكونات الجافة لخليط الزبدة والتمر ثم نضيف الماء ونقلب الخليط بملعقة كبيرة حتى تتكون عجينة كيكة التمر.
نحضر صينية ونبطنها بالقليل من الدقيق والزبدة، ثم نفرد فيها خليط كيكة التمر.
ندخل الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.

صوص التوفي
في وعاء على النار نضع الزبدة والسكر البني والكريمة والملح مع التقليب بمضرب سلك يدوي ونقلب حتى تذوب الزبدة و يختفي السكر.
نترك الخليط على النار مع التقليب حتى نحصل على خليط صوص التوفي.

التقديم
نقطع كيكة التمر ثم نسكب عليها صوص التوفي ثم نقدمها.. وصحتين.
 

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