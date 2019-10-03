كريمة الطبخ

طريقة تحضير كريمة الطبخ في المنزل (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير كريمة الطبخ في المنزل، يمكن استعمالها مع المكرونة أو اللحم أو الدجاج لإعداد أطباق مختلفة ورئيسية.

المكونات

- حليب: 2 كوب (كامل الدسم)

- القشدة: نصف كوب

- طحين: ملعقة كبيرة

- النشا: ملعقة كبيرة

- ملح: ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة: ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1- اخفقي الطحين مع الحليب والنشا والملح في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات جيدا.

2- ضعي الخليط في قدر على نار متوسطة إلى هادئة، مع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان ويتكاثف ويصبح سميكا.

3- أضيفي القشدة وحركي المزيج بالمضرب اليدوي لمدة دقيقتين حتى تتجانس المكونات.