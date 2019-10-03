كريمة الطبخ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 11:08 صباحا
طريقة تحضير كريمة الطبخ في المنزل (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير كريمة الطبخ في المنزل، يمكن استعمالها مع المكرونة أو اللحم أو الدجاج لإعداد أطباق مختلفة ورئيسية.

المكونات
- حليب: 2 كوب (كامل الدسم) 
- القشدة: نصف كوب 
- طحين: ملعقة كبيرة 
- النشا: ملعقة كبيرة 
- ملح: ربع ملعقة صغيرة 
- الزبدة: ملعقة كبيرة 

طريقة التحضير

1- اخفقي الطحين مع الحليب والنشا والملح في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات جيدا.

2- ضعي الخليط في قدر على نار متوسطة إلى هادئة، مع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان ويتكاثف ويصبح سميكا.

3- أضيفي القشدة وحركي المزيج بالمضرب اليدوي لمدة دقيقتين حتى تتجانس المكونات.

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