نقدم إليك اليوم طريقة تحضير كريمة الطبخ في المنزل، يمكن استعمالها مع المكرونة أو اللحم أو الدجاج لإعداد أطباق مختلفة ورئيسية.
المكونات
- حليب: 2 كوب (كامل الدسم)
- القشدة: نصف كوب
- طحين: ملعقة كبيرة
- النشا: ملعقة كبيرة
- ملح: ربع ملعقة صغيرة
- الزبدة: ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
1- اخفقي الطحين مع الحليب والنشا والملح في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات جيدا.
2- ضعي الخليط في قدر على نار متوسطة إلى هادئة، مع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان ويتكاثف ويصبح سميكا.
3- أضيفي القشدة وحركي المزيج بالمضرب اليدوي لمدة دقيقتين حتى تتجانس المكونات.