دنش بالعسل

الدنش بالعسل من المعجنات الخفيفة والسهلة التحضير، ويمكنك تناولها كوجبة إفطارأوعشاء مع الشاي أو القهوة.. وهنا نقدم إليك طريقة تحضيرها وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 و1/2 كوب كبير دقيق

1/2 كوب كبير سكر

100 جرام زبدة سائلة

ملعقة كبيرة حليب بودرة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 و1/2 ملعقة صغيرة خميرة

1/4 كوب كبير ماء دافئ

1/2 كوب كبير لبن سائل دافئ

طريقة التحضير

- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والسكر واللبن البودرة والخميرة ويقلب المزيج جيدا.

- تضاف الزبدة إلى الدقيق ويخلط المزيج بالمضرب الكهربائي، ثم نضع الحليب السائل والماء إلى المزيج تدريجيا مع الاستمرار في التقليب.

- نشكل العجين كرات متوسطة الحجم، ثم توضع في إناء كبير مدهون بالقليل من الزيت، ثم تغطى بكيس بلاستيك وتترك لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر.

- تفرد كل كرة إلى مستطيل بالنشابة ثم تقطع إلى مربعات صغيرة ونثني الأطراف للداخل، ثم نضعها في صينية فرن بها ورقة زبدة.

- يخلط صفار البيضة والقليل من الحليب السائل، ثم يدهن به الوجه وتوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة، ويزين الدنش بالعسل والسكر البودرة ويصبح جاهزا للتقديم.

