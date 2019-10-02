دنش بالعسل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 11:45 صباحا

الدنش بالعسل من المعجنات الخفيفة والسهلة التحضير، ويمكنك تناولها كوجبة إفطارأوعشاء مع الشاي أو القهوة.. وهنا نقدم إليك طريقة تحضيرها وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 و1/2 كوب كبير دقيق
1/2 كوب كبير سكر
100 جرام زبدة سائلة
ملعقة كبيرة حليب بودرة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
2 و1/2 ملعقة صغيرة خميرة
1/4 كوب كبير ماء دافئ
1/2 كوب كبير لبن سائل دافئ

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والسكر واللبن البودرة والخميرة ويقلب المزيج جيدا.
- تضاف الزبدة إلى الدقيق ويخلط المزيج بالمضرب الكهربائي، ثم نضع الحليب السائل والماء إلى المزيج تدريجيا مع الاستمرار في التقليب.
- نشكل العجين كرات متوسطة الحجم، ثم توضع في إناء كبير مدهون بالقليل من الزيت، ثم تغطى بكيس بلاستيك وتترك لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر.
- تفرد كل كرة إلى مستطيل بالنشابة ثم تقطع إلى مربعات صغيرة ونثني الأطراف للداخل، ثم نضعها في صينية فرن بها ورقة زبدة.
- يخلط صفار البيضة والقليل من الحليب السائل، ثم يدهن به الوجه وتوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة، ويزين الدنش بالعسل والسكر البودرة ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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