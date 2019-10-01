البسطيلة المغربية في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 03:46 مساء

البسطيلة من أشهر الأكلات المغربية اللذيذة ويكثر تقديمها في المناسبات وتحضر بحشوة اللحم أو الدجاج، اليوم نقدمها لكم بطريقة مختلفة عن طريق حشوها «سي فود»، تعرفي على الطريقة معنا وفقاً لموقع «شهية».

المكونات
لفة جلاش.
250 غرام جمبري مقشر.
250 غرام حلقات كاليماري.
300 غرام سمك فيليه مقطع مكعبات.
200 غرام شعيرية صينية.
1/4 كوب زيتون منزوع النوى ومفروم.
قشر ليمون مخللة، مفروم.
عصير ليمون.
100 غرام زبد.
2 فص ثوم مفروم.
ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة كبيرة هريسة.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
4 ملعقة كبيرة أوراق بقدونس.
4 بيض.
8 شريحة ليمون للتزيين.
8 عدد جمبري مقلي للتزيين (كامل).
جبن إيدام مبشور.

خطوات التحضير
- تقلب السمك في مقلاة على النار مع قليل من زيت الزيتون فوق نار متوسطة.
- أضيفي المشروم، الليمون، الثوم، البهارات والهريسة ثم يقلب المزيج جيداً.
- أضيفي الشعيرية المنقوعة بالماء الساخن والمقطعة، ثم أضيفي البقدونس واخلطي جيداً مع الأخذ بعين الاعتبار أن تجف الحشوة من جميع السوائل.
- تترك الحشوة لتبرد جانباً وتفرد أوراق الجلاش في قالب كبير أو قوالب فردية حسب الرغبة ، ثم تدهن بقليل من الزبدة المذابة.
- تحشى بالحشوة المحضرة ثم تقفل الأطراف ويدهن وجه البسطيلة بصفار البيض ممزوجاً بنقطة خل للتخلص من الزفارة.
- تدخل فرناً متوسط الحرارة إلى أن تأخذ اللون الذهبي مع قلبها على الجهتين .
 

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