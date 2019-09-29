بيتزا بيبروني كيك

نقدم إليك طريقة تحضير كيكة البيتزا الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وفقا لموقع «شهية».

المكونات

عجينة بيتزا

صلصة بيتزا

3 حبات طماطم شرائح

بيبروني

زيتون أسود شرائح

جبنة موزاريلا

مشروم

فلفل أخضر مقطع

زيت ذرة

طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وتدعك العجين بقليل من الزيت، ثم تفرد على سطح مرشوش عليه القليل من الدقيق، لتصبح متوسطة السمك.

- يستخدم طبق أو صينية للتقطيع بحيث يكون لدينا 3 قطع من العجينة في حجم مساوٍ للصينية المستخدمة.

- يقطع جزء من العجين على شكل مستطيل بارتفاع مساوٍ للصينية المستخدمة.

- تبطن الصينية بورقة زبدة بحيث تغطي الجوانب والقعر، ثم توضع قطعة العجين المخصصة لجانب الصينية، ثم توضع القطعة الأولى من البيتزا.

- ويوضع عليها الصلصة وشرائح الطماطم والبيبروني والجبنة الموزاريلا والمشروم والفلفل والزيتون، وتوضع باقي الطبقات بالتناوب مع مراعاة أن تكون الطبقة الأخيرة هي البيبروني والجبنة الموزاريلا.

- يلف طرف العجينة المثبتة على جوانب الصينية للداخل قليلاً.

- توضع الصينية في الفرن لمدة من 60 إلى 80 دقيقة، وحتى تنضج جيدا ثم تخرج من الفرن، وتترك لتبرد قليلا ثم ترفع بهدوء على طبق وتصبح جاهزة للتقديم.

