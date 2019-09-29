بيتزا بيبروني كيك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 04:26 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير كيكة البيتزا الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وفقا لموقع «شهية».

المكونات
عجينة بيتزا
صلصة بيتزا
3 حبات طماطم شرائح
بيبروني
زيتون أسود شرائح
جبنة موزاريلا
مشروم
فلفل أخضر مقطع
زيت ذرة

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وتدعك العجين بقليل من الزيت، ثم تفرد على سطح مرشوش عليه القليل من الدقيق، لتصبح متوسطة السمك.
- يستخدم طبق أو صينية للتقطيع بحيث يكون لدينا 3 قطع من العجينة في حجم مساوٍ للصينية المستخدمة.
- يقطع جزء من العجين على شكل مستطيل بارتفاع مساوٍ للصينية المستخدمة.
- تبطن الصينية بورقة زبدة بحيث تغطي الجوانب والقعر، ثم توضع قطعة العجين المخصصة لجانب الصينية، ثم توضع القطعة الأولى من البيتزا.
- ويوضع عليها الصلصة وشرائح الطماطم والبيبروني والجبنة الموزاريلا والمشروم والفلفل والزيتون، وتوضع باقي الطبقات بالتناوب مع مراعاة أن تكون الطبقة الأخيرة هي البيبروني والجبنة الموزاريلا.
- يلف طرف العجينة المثبتة على جوانب الصينية للداخل قليلاً.
- توضع الصينية في الفرن لمدة من 60 إلى 80 دقيقة، وحتى تنضج جيدا ثم تخرج من الفرن، وتترك لتبرد قليلا ثم ترفع بهدوء على طبق وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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