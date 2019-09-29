بسكويت جوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 03:02 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير بسكويت شهي وخفيف، يقدم على الفطور أو بجانب الشاي والقهوة وهو بسكويت الجوز هند تعرفي معنا على طريقة تحضيرة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب كبير دقيق أبيض منخول
1/2 ملعقة صغيرة بيكينغ بودر
كوب كبير جوز هند مبشور
كوب كبير سكر
بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة
1/2 كوب كبير زبد مذابة

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وفي بولة كبيرة الحجم يخلط كل من الدقيق المنخول والبيكينغ بودر وجوز الهند والسكر.
- يضاف البيض والزبد إلى مزيج الدقيق وتقلب المكونات باليد حتى تمام الاختلاط.
- تدهن صينية فرن بالقليل من الزيت ثم نأخذ مقدار ملعقة صغيرة (ملعقة الشاي) من مزيج الدقيق وجوز الهند ثم نضعه في الصينية حتى الانتهاء من الكمية.
- توضع الصينية في الفرن لمدة 12 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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