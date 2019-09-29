أرز بالخضراوات واللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 11:19 صباحا

نقدم لك طريقة إعداد وجبة غذائية متكاملة من البروتين والنشويات والألياف لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
3 أكواب من الأرز
كوبان من اللحم المقطع
كوب من الطماطم الكرزية
بصلة صغيرة مفرومة
فصان من الثوم المهروس
ربع كوب من البقدونس المفروم
نصف كوب من الذرة
نصف حبة من الفلفلة الحمراء
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحم
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقتان كبيرتان من الزيت

طريقة التحضير
- في البداية اسلقي الأرز على نار خفيفة مع غمره بالماء إلى أن ينضج ويجف ماؤه تماما.
- في مقلاة متوسطة الحجم، اقلي اللحم المقطع مع الملح وبهارات اللحم والفلفل الأسود والثوم والبصل وقلبيها جيدا.
- ثم أضيفي الفلفلة والطماطم والذرة والبقدونس وتابعي التقليب على نار هادئة، ثم أضيفي الأرز، وقلبيها من جديد لدقيقتين على نار خافتة.
- ارفعي المقلاة عن النار واتركيها لتبرد قليلا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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