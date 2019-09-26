دجاج مشوي بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 11:59 صباحا
دجاج مشوي بالطماطم (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي مع الطماطم، يمكن تقديم الوصفة كطبق رئيسي.

المكونات 
- الدجاج: دجاجة (مقطعة ومنطفة) 
- عصير طماطم: كوب (طازج) 
- الطماطم الكرزية: كوب (مقطعة أنصاف) 
- البصل: 1 حبة (مفروم) 
- الفلفل الأصفر: 1 حبة (مفروم شرائح) 
- ملح: ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة 
- بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة 
- زيتون أسود: نصف كوب 
- سمن: ملعقة كبيرة 

طريقة التحضير

1- اخلطي عصير الطماطم مع البصل والملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود جيدا، ثم ادهني طبق الفرن بجزء من السمن ثم افركي الدجاج في باقي كمية السمن.

2- ضعي الدجاج في طبق الفرن ووزعي مزيج عصير الطماطم عليه وافركيه جيدا.

3- وزعي الفلفل الأصفر في أطراف الطبق ثم وزعي الطماطم الكرزية الأنصاف والزيتون.

4- غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة ثم خففي الحرارة لـ170 درجة واتركي الدجاج لمدة ساعة حتى ينضج.

5- حمري وجه الطبق وقدميه ساخنًا إلى جانب الأرز.

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