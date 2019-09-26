دجاج مشوي بالطماطم

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي مع الطماطم، يمكن تقديم الوصفة كطبق رئيسي.
المكونات
- الدجاج: دجاجة (مقطعة ومنطفة)
- عصير طماطم: كوب (طازج)
- الطماطم الكرزية: كوب (مقطعة أنصاف)
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- الفلفل الأصفر: 1 حبة (مفروم شرائح)
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة
- زيتون أسود: نصف كوب
- سمن: ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
1- اخلطي عصير الطماطم مع البصل والملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود جيدا، ثم ادهني طبق الفرن بجزء من السمن ثم افركي الدجاج في باقي كمية السمن.
2- ضعي الدجاج في طبق الفرن ووزعي مزيج عصير الطماطم عليه وافركيه جيدا.
3- وزعي الفلفل الأصفر في أطراف الطبق ثم وزعي الطماطم الكرزية الأنصاف والزيتون.
4- غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة ثم خففي الحرارة لـ170 درجة واتركي الدجاج لمدة ساعة حتى ينضج.
5- حمري وجه الطبق وقدميه ساخنًا إلى جانب الأرز.