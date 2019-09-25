سلطة لوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 02:41 مساء

تعتبر اللوبيا من الخضراوات الغنية بالألياف والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لذلك نقدِّم إليكِ طريقة تحضير سلطة اللوبيا الشهية لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلوغرام واحد من اللوبيا الخضراء.
بصلة واحدة مفرومة.
4 حبات من الطماطم.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
ملعقتان كبيرتان من الزيت.
ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير
- في البداية، نظفي اللوبيا بطريقة صحيحة، ثم قطعيها إلى أقسام متساوية وضعيها في وعاء مع القليل من الخل واتركيها لبعض الوقت.
- بعدها، قومي بتصفيتها ووضعها في قدر كبير مليء بالماء، وضعيها على نار خفيفة الى أن تنضج تمامًا.
- في هذه الأثناء، قطعي الطماطم والبصل، واتركيها جانبًا في وعاء متوسط الحجم وبعد أن تنضج اللوبيا، صبيها فوق الطماطم والبصل، ومعها الزيت والخل وقلبيها جيدًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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