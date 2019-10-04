سمك فيليه مقلي

تعرفي معنا على طريقة تحضير السمك الفيليه مقلي واعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو سمك فيليه

ملعقة صغيرة ملح

فصان ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة خل

عصير ليمونة واحدة

كوبان كبيران دقيق أبيض

2 ونصف ملعقة كبيرة

نشا

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف كوب كبير ماء دافئ

خطوات التحضير

- نحضر وعاء نضع فيه السمك الفيليه، ونضيف له الثوم المهروس والملح والكمون والفلفل الأسود والخل وعصير الليمون، نقلب كل المكونات معا حتى تختلط مع السمك نترك السمك الفيليه مع التتبيلة لمدة نصف ساعة حتى يتشرب التتبيلة.

- نقوم بتحضير خليط القلي ونحضر وعاء ونضع فيه الدقيق والنشا والبيكنغ باودر والكمون والملح والفلفل الأسود، ونقلب كل المكونات معا حتى تختلط.

- نقسم خليط القلي إلى وعاءين بالتساوي، ثم نضيف لأحد الوعائين الماء الدافئ تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على خليط سائل. ونحضر السمك المتبل ونقلبه في خليط الوعاء الأول للقلي السائل ثم يرفع مباشرة للوعاء الثاني ويقلب فيه أيضا، ثم يوضع في مقلاة بها زيت قلي ساخن على نار متوسطة.

- نقلب سمك الفيليه في الزيت حتى يتحول لونه إلى ذهبي، ثم نرفعه على مناديل مطبخ أو ورق مطبخ حتى يتشرب الزيت منه.

