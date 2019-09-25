مربى المشمش الشهية في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 11:00 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير مربى المشمش الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 كيلو غرام مشمش طازج
ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/2 كيلو غرام سكر

طريقة التحضير
- اغسلي المشمش حتى تتأكدي من أنه أصبح نظيفاً تماماً.
- اقطعي حبات المشمش من المنتصف، وأزيلي منها البذور.
- ضعي المشمش في قدر، أضيفي له السكر، واتركيه حوالي 6 ساعات دون أن تلمسيه.
- ضعي القدر على نار خفيفة، مع التحريك حتى يغلي المشمش، بعدها أضيفي عصير الليمون.
- أزيلي الرغوة التي تتشكل على السطح، واستمري في التقليب حتى يذوب السكر تماماً.
- ارفعي القدر على النار، واتركي المربى حتى تبرد تماماَ، ثم غطي القدر بقطعة من القماش، وضعيه تحت أشعة الشمس حوالي 7 أيام.
- اسكبي مربى المشمش في البرطمانات، واحفظيه لحين الأكل.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرنسا توقف «تجربة فظيعة» على مصابي باركسون وألزهايمر