مربى المشمش الشهية في خطوات بسيطة

نقدم إليك طريقة تحضير مربى المشمش الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كيلو غرام مشمش طازج

ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/2 كيلو غرام سكر

طريقة التحضير

- اغسلي المشمش حتى تتأكدي من أنه أصبح نظيفاً تماماً.

- اقطعي حبات المشمش من المنتصف، وأزيلي منها البذور.

- ضعي المشمش في قدر، أضيفي له السكر، واتركيه حوالي 6 ساعات دون أن تلمسيه.

- ضعي القدر على نار خفيفة، مع التحريك حتى يغلي المشمش، بعدها أضيفي عصير الليمون.

- أزيلي الرغوة التي تتشكل على السطح، واستمري في التقليب حتى يذوب السكر تماماً.

- ارفعي القدر على النار، واتركي المربى حتى تبرد تماماَ، ثم غطي القدر بقطعة من القماش، وضعيه تحت أشعة الشمس حوالي 7 أيام.

- اسكبي مربى المشمش في البرطمانات، واحفظيه لحين الأكل.

