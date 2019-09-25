مربى المشمش الشهية في خطوات بسيطة

نقدم إليك طريقة تحضير مربى المشمش الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كيلو غرام مشمش طازج
ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/2 كيلو غرام سكر
طريقة التحضير
- اغسلي المشمش حتى تتأكدي من أنه أصبح نظيفاً تماماً.
- اقطعي حبات المشمش من المنتصف، وأزيلي منها البذور.
- ضعي المشمش في قدر، أضيفي له السكر، واتركيه حوالي 6 ساعات دون أن تلمسيه.
- ضعي القدر على نار خفيفة، مع التحريك حتى يغلي المشمش، بعدها أضيفي عصير الليمون.
- أزيلي الرغوة التي تتشكل على السطح، واستمري في التقليب حتى يذوب السكر تماماً.
- ارفعي القدر على النار، واتركي المربى حتى تبرد تماماَ، ثم غطي القدر بقطعة من القماش، وضعيه تحت أشعة الشمس حوالي 7 أيام.
- اسكبي مربى المشمش في البرطمانات، واحفظيه لحين الأكل.