حضري خبز الشوفان في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 10:46 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير خبز الشوفان الشهي والمغذي لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بطعمه الشهي وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كوبان من الدقيق الأسمر.
كوبان من دقيق الشوفان.
ملعقتان كبيرتان من الخميرة.
ملعقة صغيرة من السكر.
ملعقة صغيرة من الملح.
كوبان من الماء الدافئ.

طريقة التحضير
- قومي بإعداد الخميرة، عن طريق وضع الخميرة مع السكر والماء في وعاء، ثم غطيه حتى يرتفع منسوب المياه بفعل الخميرة.
- في وعاء ضعي دقيق الشوفان مع القمح الأسمر والملح واخلطيهم جيداً، ثم ضعي الخميرة بعد تجهيزها عليه وامزجيهم جيداً وابدئي بعملية العجن مع إضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي حتى يتماسك.
- ضعي العجينة في وعاء، واتركيه مغطى في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه.
- قطعي العجينة إلى كرات متساوية الحجم وضعيها على المكان المخصص لفرد العجين عليه، ورشيه بالدقيق ومديه حتى يصبح رغيفًا جاهزًا للخبز.
- سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، أخبزي الأرغفة حتى تنضح وتصبح ذهبية اللون.
 

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