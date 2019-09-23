بالفيديو: بوظة شامية

حلوى البوظة أو الأيس كريم من أشهى الحلوى في تركيا وبلاد الشام، واليوم أحضرنا لكِ طريقة تحضيرها على الطريقة الشامية لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي، شاهدي معنا الفيديو وتعلمي الطريقة وفقًا لموقع «يوتيوب».

المكونات

لتر حليب.

كوب سكر ناعم .

نصف كوب نشا.

ملح.

مستكة مطحونة.

فستق مجروش.

2 كوب كريمة مخفوقة .