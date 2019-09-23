بالفيديو: بوظة شامية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 12:37 مساء

حلوى البوظة أو الأيس كريم من أشهى الحلوى في تركيا وبلاد الشام، واليوم أحضرنا لكِ طريقة تحضيرها على الطريقة الشامية لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي، شاهدي معنا الفيديو وتعلمي الطريقة وفقًا لموقع «يوتيوب».

المكونات
لتر حليب.
كوب سكر ناعم .
نصف كوب نشا.
ملح.
مستكة مطحونة.
فستق مجروش.
2 كوب كريمة مخفوقة .

طريقة التحضير
- في وعاء للطهي لكن دون إشعال للنار، تقومين بوضع لتر من الحليب، مع كوب من السكر الناعم ونصف كوب من النشا وربع ملعقة صغيرة من الملح (رشة ملح)، وتستخدمين المضرب اليدوي في التقليب جيدًا.
- تشعلين النار على درجة حرارة متوسطة، وتستمرين في التقليب، مع إضافة ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة، حتى يبدأ الغليان ويصبح القوام لزجًا.
- تستمرين في التقليب على نار هادئة لمدة دقيقتين، ثم ترفعين الوعاء عن النار، وتغطينه وتتريكنه حتى يبرد، وفي وعاء آخر تقومين بوضع كوبين من كريمة الخفق وباستتخدام المضرب الكهربائي تقومين بخفقها جيدًا.
- وبعد الحصول على ملمس كريمي، تقومين بإضافة مزيج وتخليطيهم معًا جيدًا باستخدام المضرب اليدوي للحصول على قوام متجانس.
- تخلطين مع المزيج نصف كوب من الفستق الحلبي المجروش، وتقلبين جيدًا، ثم تغطين الوعاء، وتتركينه في الفريزر لمدة ليلة كاملة، أو ما يصل إلى 12 ساعة.
- تصبح البوظة جاهزة للتناول بعد خروجها من الفريزر، وتقومين بوضعها في كاسات للتقديم وتزينينها بالفستق.

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