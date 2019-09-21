حضري الملفيه في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 04:03 مساء

يعد حلى الملفيه من أشهى الحلويات الفرنسية التي يقبل عليها الجميع لذلك نقدم اليكي طريقة تحضير حلوى الملفيه الشهية لتعديها في مطبخك و تستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع "فتافيت".

المكونات
مغلف عجينة بف باستري جاهزة.
2 كوب من الحليب البودرة.
6 أكواب ماء.
كوب من السكر.
6 ملاعق كبيرة من نشاء الذرة.
3 بيضات.
رشة فانيلا.
برش ليمونة كاملة.
سكر ناعم للزينة.

طريقة التحضير
- مدّي عجينة البف باستري، وقطعيها على شكل مستطيل، ثم ضعيها بالفرن على صينية غير لاصقة.
- حمّريها على الجهتين، ثم أخرجيها من الفرن وفي قدر عميق أخلطي الحليب مع الماء، والسكر، والبيض، ونشاء الذرة، وبرش الليمونة مع رشة الفانيلا.
- ضعي القدر على النار، وحركي باستمرار حتى يشتد مزيج الكريمة، ثم استمري لمدة نصف دقيقة ثم اطفئي النار.
- ضعي الكريمة على قطعة من البف باستري، ثم ضعي طبقة أخرى من البف باستري فوق الكريمة، واصنعي طبقتين من الكريمة والبف باستري وزيّنيها بالسكر الناعم، وقدمي الملفيه بارداً.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيداع مشعوذ أراد التخلص من «الشيطان» بوتين مستشفى للأمراض العقلية
دولى
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية
عربى
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
ليبيا تشارك في ثلاثة سباقات ببطولة أفريقيا للصم
رياضة محلية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تواصل نشر الأمراض