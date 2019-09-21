حضري الملفيه في مطبخك

يعد حلى الملفيه من أشهى الحلويات الفرنسية التي يقبل عليها الجميع لذلك نقدم اليكي طريقة تحضير حلوى الملفيه الشهية لتعديها في مطبخك و تستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع "فتافيت".
المكونات
مغلف عجينة بف باستري جاهزة.
2 كوب من الحليب البودرة.
6 أكواب ماء.
كوب من السكر.
6 ملاعق كبيرة من نشاء الذرة.
3 بيضات.
رشة فانيلا.
برش ليمونة كاملة.
سكر ناعم للزينة.
طريقة التحضير
- مدّي عجينة البف باستري، وقطعيها على شكل مستطيل، ثم ضعيها بالفرن على صينية غير لاصقة.
- حمّريها على الجهتين، ثم أخرجيها من الفرن وفي قدر عميق أخلطي الحليب مع الماء، والسكر، والبيض، ونشاء الذرة، وبرش الليمونة مع رشة الفانيلا.
- ضعي القدر على النار، وحركي باستمرار حتى يشتد مزيج الكريمة، ثم استمري لمدة نصف دقيقة ثم اطفئي النار.
- ضعي الكريمة على قطعة من البف باستري، ثم ضعي طبقة أخرى من البف باستري فوق الكريمة، واصنعي طبقتين من الكريمة والبف باستري وزيّنيها بالسكر الناعم، وقدمي الملفيه بارداً.