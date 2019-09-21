أرز بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 01:59 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير مختلفة للأزر عن طريق إضافة الخضراوات والبشاميل، ليصبح وجبة غذائية متكاملة.. تعرفي إلى طريقة تحضيره وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب أرز
مقدار من البازلاء المسلوقة
2 جزرة مقطعة مكعبات صغيرة ومسلوقة
كمية من العصاج
بشاميل

طريقة التحضير
- يطهى الأرز بالطريقة العادية يضاف إليه الخضار والعصاج مع القليل من الفلفل الأسود.
- يصب قليل من البشاميل فى آنية الطهي أو طبق بايركس، ثم يوضع الأرز والخضار بعد تقليبهما معًا ، بعد ذلك يصب باقي مقدار البشاميل فوق الأرز، ويوضع فى الفرن لمدة 45 دقيقة حتى احمرار وجه الصينية، وصحتين.
 

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