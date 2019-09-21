أرز بالبشاميل

نقدم إليك طريقة تحضير مختلفة للأزر عن طريق إضافة الخضراوات والبشاميل، ليصبح وجبة غذائية متكاملة.. تعرفي إلى طريقة تحضيره وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوب أرز
مقدار من البازلاء المسلوقة
2 جزرة مقطعة مكعبات صغيرة ومسلوقة
كمية من العصاج
بشاميل
طريقة التحضير
- يطهى الأرز بالطريقة العادية يضاف إليه الخضار والعصاج مع القليل من الفلفل الأسود.
- يصب قليل من البشاميل فى آنية الطهي أو طبق بايركس، ثم يوضع الأرز والخضار بعد تقليبهما معًا ، بعد ذلك يصب باقي مقدار البشاميل فوق الأرز، ويوضع فى الفرن لمدة 45 دقيقة حتى احمرار وجه الصينية، وصحتين.