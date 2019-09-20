مسقعة الدجاج في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 09:28 صباحا

المسقعة من الوجبات التي يقبل عليها الجميع وتحتوي على فيتامينات والحديد اللازم لبناء الجسم، ولها طرق عديدة للتحضير نقدم إليك اليوم طريقة إعدادها بالدجاج، تعرفي معنا إلى المكونات والمقادير حسب موقع «أطيب طبخة».

المكونات:
دجاج، مقطع إلى أجزاء مناسبة للتقديم
1/4 كوب سماق مجفف
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/2 ملعقة صغيرة بهارات أو قرنفل مطحون
1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة
الملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
1/4 كوب زيت زيتون
بصل، شرائح رقيقة
خبز صاج

طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، اخلطي الدجاج، السماق، التوابل، والملح والفلفل معا، ثم ضعي المكونات في الثلاجة واتركيها منقوعة لمدة 30 دقيقة في الأقل، أو يفضل أن يكون ذلك لعدة ساعات.
- سخني الفرن إلى درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت. سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة فوق نار متوسطة إلى عالية. أضيفي الدجاج، عدة قطع في كل مرة، وقومي بتحميرها على كلا الجانبين، ثم انقليها إلى طبق ودعيها جانبا.
- أضيفي البصل إلى المقلاة وقومي بتشويحه، مع التحريك بين الفينة والأخرى، حتى ينضج البصل ويبدأ باكتساب اللون الذهبي، 15 إلى 25 دقيقة.
- قومي بتغطية قعر طبق خبز كبير بما يكفي ليتسع للدجاج والبصل مع رغيف من خبز الصاج. وبعد وضع نصف البصل على الخبز، ضعي الدجاج فوق البصل، وغطي الدجاج بالبصل المتبقي. وقومي بتغطية الطبق بأكمله بالرغيف المتبقي من خبز الصاج، مع إحكام إغلاق طرفيه ليغطي الدجاج. ويرش خبز الصاج بالماء لترطيبه قليلا.
- ضعي طبق الخبز في الفرن واخبزي لمدة ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين، أو حتى ينضج الدجاج (يجب أن يسجل مقياس حرارة فوري موضوع في الطبق درجة حرارة بنحو 180 درجة فهرنهايت). إن بدأ الخبز بالاحتراق، يمكن تغطيته بشكل خفيف بورقة قصدير.
- أخرجي الطبق من الفرن واتركيه يهدأ لنحو 10 دقائق، ثم قومي بإزالة طبقة الخبز العليا ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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